Motores João Vieira prossegue adaptação ao Porsche 914 Por

Depois de se estrear aos comandos do Porsche 914 na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, João Vieira prosseguiu a sua adaptação na segunda jornada, que teve lugar em Braga.

No Circuito Vasco Sameiro o piloto da Jocavi começou por realizar o 14º melhor tempo, para no segundo treino baixar mais de quatro décimas a sua marca. A primeira corrida confirmaria a evolução, terminando no 13º posto e o primeiro dos Históricos de 71. Já no segundo confronto João Vieira cortou a meta na 15ª posição absoluta e o terceiro dos H71.

“Correu bem, saldo positivo pois consegui terminar as duas corridas com o carro a 100 por cento. O carro é incrível, eu é que preciso de me adaptar. Ainda não consegui montar pneus ‘sliks’ e os pneus Toyo são insuficientes”, avalia o piloto sobre o fim de semana minhoto.

Ainda assim João Vieira retira ilações positivas do fim de semana: “O objetivo era rodar o mais possível, aprender o carro, o que fiz sem problemas nenhuns, tirando as escorregadelas e piões felizmente sem consequências”.

“Adaptação ao comportamento do carro vai sendo progressiva, e agora há que começar já a pensar na prova seguinte que será o circuito citadino de Vila Real. Será um novo desafio, visto estar previsto já correr com ‘sliks’. Eu nunca andei de pneus slik na vida, o circuito de Vila-Real não tolera muitos erros…”, sublinha o piloto do Porsche 914.

Mas João Vieira está otimista para o futuro: “Quero evoluir mesmo num palco mais difícil para mim com estas variantes, mas quero como é lógico superar com distinção se possível esse desafio. Por outro lado estou muito contente pelo primeiro lugar em termos da categoria H 71, não exclusivamente por mérito meu mas também por alguma infelicidade dos meus opositores”.