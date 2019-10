João Sousa perde com Vasek Pospisil e é eliminado do Masters 1.000 de Xangai

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Xangai, ao perder com o canadiano Vasek Pospisil, em dois ‘sets’.

João Sousa, 63.º classificado do ‘ranking’ mundial, perdeu com Pospisil, antigo número 25.º e atual 248.º, depois de ver o canadiano quebrar-lhe o serviço ao oitavo jogo do primeiro ‘set’ e 11.º jogo do segundo, fechando o encontro em 6-3 e 7-5.

Vasek Pospisil, que tem como melhor registo no circuito ATP uma final perdida em Washington em 2014, ano em que chegou a 25.º, regressou recentemente ao circuito após recuperar de uma cirurgia às costas em janeiro.

O tenista vimaranense continuará em Xangai, mas nos pares, competição em que faz dupla com o argentino Diego Schwaerzman e na qual irá defrontar na primeira ronda o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau.