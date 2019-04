João Sousa nos quartos de final de pares de Monte Carlo

O tenista português João Sousa, a jogar com o argentino Diego Schwartzman, qualificou-se hoje para os quartos de final de pares do Masters 1000 de Monte Carlo, ao vencer o finlandês Henri Kontinen e o neozelandês John Peers.

Perante os sextos cabeças de série, a dupla luso-argentina venceu por 6-4, 6-3, em uma hora e dois minutos.

O tenista vimaranense ‘vingou’ assim a derrota perante Kontinen e Peers nas meias-finais do Open da Austrália, primeiro torneio do ‘Grand Slam’ da temporada, então ao lado do argentino Leonardo Mayer.

Esta é a segunda vez que João Sousa chega aos quartos de final de um torneio da categoria Masters 1000, depois de, em 2018, ter atingido a final em Roma, ao lado do espanhol Pablo Carreno Busta.

Na próxima ronda, Sousa e Schwartzman vão encontrar outra das melhores duplas do circuito mundial, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, terceiros cabeças de série.