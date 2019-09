João Sousa eliminado na estreia no torneio de ténis de Tóquio

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na estreia no torneio de Tóquio, ao perder com o japonês Yoshihito Nishioka na primeira eliminatória na prova da categoria ATP 500 em piso duro.

João Sousa, 62.º classificado do ‘ranking’ mundial, perdeu frente a um tenista posicionado ligeiramente abaixo na hierarquia do circuito masculino, na qual ocupa o 77.º lugar, pelos parciais de 7-5 e 6-3, após uma hora e 28 minutos de confronto.

O português parecia lançado para conquistar o primeiro ‘set’ quando obteve a primeira quebra de serviço do encontro e serviu com o resultado favorável em 5-4 para fechar o parcial, mas permitiu que Nishioka vencesse os três jogos seguintes e se impusesse por 7-5.

No segundo parcial, João Sousa, de 30 anos, permitiu a quebra ao adversário no terceiro jogo de serviço e nunca mais conseguiu recuperá-lo, tendo Nishioka fechado o encontro no primeiro ‘match point’ que dispôs.