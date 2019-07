Desporto João Sousa derrotado por Nadal encerra participação histórica em Wimbledon Por

Tenista português foi hoje eliminado pelo espanhol, nos oitavos de final de Wimbledon, resultado que não retira brilho à histórica presença de João Sousa naquele torneio. Nadal esteve imparável e venceu por 3-0.

O português João Sousa, 69.º jogador mundial, foi hoje eliminado por Rafael Nadal, nos oitavos de final do torneio de Wimbledon.

Ao favoritismo do adversário juntou-se uma brilhante exibição do espanhol, número dois do ranking mundial, que venceu por 3-0, com os parciais de 6-2, 6-2 e 6-2.

O tenista de Guimarães já tinha perdido os dois confrontos anteriores diante de Nadal, vencedor de 18 títulos do ‘Grand Slam’, incluindo dois neste torneio.

Com este resultado, encerra-se uma participação brilhante de João Sousa, o primeiro português a chegar aos oitavos de Wimbledon.