João Sousa conseguiu “boa vitória, face a um jogador com muita experiência”

O tenista português João Sousa considerou hoje ter alcançado “uma boa vitória face a um jogador com muita experiência”, como é o belga Steve Darcis, na primeira ronda do ATP 250 suíço de Gstaad.

O minhoto, 49.º colocado do ‘ranking’ ATP, eliminou Darcis, que aos 35 anos figura na 198.ª posição da hierarquia, por duplo 6-4, para se qualificar para segunda ronda do torneio de terra batida.

“Estou muito contente com esta vitória, com este início em Gstaad, em condições um bocadinho difíceis, devido à altitude. A bola é bastante viva” explicou o número um português.

João Sousa lembra que fez dois ‘breaks’, no sétimo jogo do primeiro parcial e no terceiro do segundo, “no momento adequado para vencer o encontro”.

“Estive muito bem no capítulo do serviço, consegui aguentar e tive boas sensações”, afirmou ainda o jogador luso.

Na quarta-feira, João Sousa volta a entrar em ação para, ao lado do italiano Simone Bolelli, estrear-se na competição de pares, antes de, na quinta-feira, defrontar o também transalpino Gian Marco Moroni na segunda ronda de singulares.