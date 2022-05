Mundo João Rendeiro encontrado morto na prisão Por

Rendeiro estava a ser investigado pelas perdas financeiras do BPP

João Rendeiro foi encontrado morto na prisão de Westville, em Durban, onde estava na África do Sul, segundo adianta a CNN Portugal. Tinha 69 anos.

O canal de notícias refere que as circunstâncias da morte de João Rendeiro estão a ser investigadas pelas autoridades sul-africanas.

João Rendeiro estava na África do Sul para onde fugiu, escapando à justiça portuguesa. O ex-banqueiro acabou por ser capturado em dezembro de 2021 e aguardava o processo de extradição para Portugal desde então, sendo que Rendeiro sempre recusou voltar a Portugal.

Rendeiro enfrentava a justiça por conta de processos relacionados com o colapso do BPP, no ano de 2010. A ‘queda’ do banco que liderava acabou por lesar milhares de clientes.

Ao mesmo tempo, o colapso do BPP provocou enormes perdas financeiras aos cofres do Estado português.