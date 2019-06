Motores João Rebelo Martins estreia-se no Group 1 no Jarama Classic Por

João Rebelo Martins prepara-se para ‘mudar a agulha’ para outra disciplina do desporto automóvel, ao estrear-se no Group 1 Portugal no Jarama Classic, que se disputa no próximo fim de semana no histórico circuito dos arredores de Madrid.

No traçado espanhol o piloto de Oliveira de Azeméis vai estar aos comandos de um Datsun 1200, que dividirá com Luís Santa-Bárbara, sendo uma espécie de regresso, uma vez que foi em 2004 que Rebelo Martins fez a passagem do karting para a competição automóvel.

Foi já com especificações de Grupo 2, que o piloto oliveirense foi Vice-Campeão Nacional na TNM1300 em 2010 sendo, por isso, um regresso com à velocidade com um modelo histórico no seu palmarés pessoal.

Sobre este regresso, à velocidade – está desde 2016 a disputar o Campeonato Nacional de TT, tendo vencido o troféu Polaris Ace no ano de estreia – João Rebelo Martins mostra-se entusiasmado, até porque lhe traz boas memórias.

“Sempre tive um gosto especial pela velocidade e é sempre bom voltar a este meio. A minha primeira corrida de automóveis foi num Datsun idêntico a este, há 15 anos, e, por isso, é um regresso nostálgico”, sublinha o piloto da Roadgalaxy.

Quanto ao companheiro de equipa Rebelo Martin destaca uma amizada que há vários anos: “Conheço o (Luís) Santa Barbara desde o karting e chegamos a fazer uma corrida de Caterham, também em Espanha (Alcaniz)”.

“É a primeira vez que vou correr num evento organizado pela Race Ready. Acompanho o trabalho do Diogo Ferrão há muitos anos, tenho as melhores referências, e vou finalmente fazer uma corrida organizada por ele”, acrescenta o piloto de Oliveira de Azeméis.