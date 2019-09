Motores João Ramos usa Baja TT Vindimas do Alentejo como teste Por

João Ramos e Victor Jesus vão marcar presença na Baja TT Vindimas do Alentejo, com a firme intenção de testarem em competição a sua Toyota Hilux.

Embora a dupla nortenha figure como uma das favoritas à vitória na prova do Clube de Promoção de Automobilismo e Karting (CPKA), o objetivo passar por confirmar algumas das opções técnicas para as restantes provas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

No evento cujo centro nevrálgico é Beja e que conta para a Taça de Portugal de Todo-o-Terreno de 2019 João Ramos quer também conhecer o percurso, uma vez que a prova do CPKA deverá vir a ser incluída no campeonato do próximo ano.

“Será importante o contacto prévio com os percursos da região para que se recolham referências valiosas para futuro. Esta Baja percorre uma zona muito interessante e com imensas possibilidades para a prática do Todo-o-Terreno e por isso, não podíamos deixar de estar presentes”, explica o piloto de Vila Nova de Gaia.

Ramos também quer tirar ‘a ferrugem’, pois já não compete desde a Baja de Aragon: “Estamos num período de paragem, e em vez de recorrermos a testes para recuperar ritmo, optamos por realizar esta prova, onde podemos testar em ambiente competitivo, mas sem entrar em excessos que nos exponham a riscos desnecessários, porque passado 15 dias temos a Baja de Idanha-a-Nova, e essa é a nossa prioridade”.

Ainda sobre a participação na Baja de Aragón, João Ramos volta a frisar o seu contentamento com o sexto posto conseguido na prova espanhola: “Ficamos bastante satisfeitos pelo resultado e por nos termos conseguido destacar ao estarmos na luta pelo Top 5, inseridos num fabuloso grupo de concorrentes e máquinas da Taça do Mundo FIA Cross Country. Apenas o pó e os furos fizeram com que fossemos relegados para a sexra posição final, mas provamos sem pruridos que estamos ao nível das equipas do mundial, e isso motiva-nos para fazer mais e melhor”.

A Baja TT Vindimas do Alentejo disputa-se nos Concelhos de Beja, Castro Verde, Mértola e Aljustrel e terá partida simbólica na sexta-feira em Beja. No sábado de manhã arranca a parte competitiva com um prólogo com 6,2 quilómetros de extensão, e à tarde, os concorrentes enfrentam a primeira passagem pelo primeiro Sector Seletivo que terá 150 quilómetros disputados ao cronómetro. No domingo nova passagem por mais 150 quilómetros até ao final desta prova organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo.