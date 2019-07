Motores João Ramos sexto na Baja de Aragon Por

João Ramos e Victor Jesus concluíram a Baja de Aragon, quarta prova da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno, na sexta posição e foram a melhor equipa portuguesa no evento.

A prova foi ganha pelos argentinos Orlando Terranova e Ronnie Graue, em Mini JCW 4All Racing da X-Racing, que se impuseram por 36 segundos aos seus companheiros de equipa ‘Nani’ Roma e Alex Haro.

Jakub Przygonski e Timo Gottschalk subiram ao último lugar do pódio, que assim foi monopolizada pelos pilotos da X-Raid Mini, numa prova em que João Ramos chegou a ocupar o quinto posto, mas que depois do último setor seletivo viria a perder uma posição.

O piloto de Gaia ainda ultrapassou alguns percalços, como alguns problemas no motor da Toyota Hilux, e também o embaciamento do pára-brisas do carro do Team Caetano Racing e também um furo. Acabou por deixar o russo Vasyliev ciente de que a sua ‘guerra’ era outra, antes de novo furo. O que acabou por contribuir para o desfecho final.

Rui Sousa foi o segundo melhor português, levando o seu Mini Paceman ao 14º posto, três posições à frente de Hélder Carapeta, num Range Rover Evoque, enquanto Edgar Condenso foi 22º e João Ferreira venceu a categoria T2.