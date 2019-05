Motores João Ramos promete “atacar desde o arranque” da Baja Capital dos Vinhos Por

João Ramos vai para a Baja TT Capital dos Vinhos, terceira ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com na clara intenção de “lutar pela vitória”.

O piloto de Gaia e o seu navegador, Victor Jesus, vêm de um triunfo em Loulé, e no próximo fim de semana estão dispostos a repetir o resultado em Reguengos de Monsaraz, confiando na competitividade da sua Toyota Hilux.

Para além de uma concorrência fortíssima, que não lhe deixa “margem” para fazer outra coisa senão “lutar pela vitória”, João Ramos sabe que nada pode falhar para que possa atingir os seus objetivos.

“O nosso objetivo é vencer, e vamos atacar logo desde o arranque. Isso é uma certeza. Temos este ano um campeonato que promete bastante em termos de competitividade e por esse motivo, o empenho tem de ser ainda mais forte. A nossa equipa Toyota Caetano Motorsport tem trabalhado imenso para garantir que a Toyota Hilux será de novo a principal favorita à vitória”, assume o piloto de Gaia.

João Ramos Victor Jesus são neste momento terceiros classificados no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, e um triunfo será um tremendo ‘boost’ para que mais uma vez estejam a lutar pelo título.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal arranca desportivamente no sábado, dia 25 de maio, em que se disputa a primeira etapa. Ao prólogo de 7,25 km que se realiza de manhã, segue-se o primeiro setor seletivo de 151 km, a percorrer pelos concorrentes auto da parte da tarde. No domingo cumpre-se a segunda etapa com mais uma passagem pelo troço de 151 km cronometrados.