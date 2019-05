Motores João Ramos na liderança em Reguengos Por

João Ramos e Victor Jesus assumiram a liderança da Baja TT Capital dos Vinhos, terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno no primeiro dia deste evento, que tem como palco as pistas do concelho de Reguengos de Monsaraz.

A dupla da Toyota Hilux, campeã nacional em título, começou por ser a mais rápida no prólogo, para depois repetir o feito no primeiro setor seletivo, que foi encurtado para 52,5 quilómetros devido a um incêndio que deflagrou junto ao percurso da prova.

Ramos e Jesus superaram Tiago Reis e Valter Cardoso por 28 segundos, terminando o dia com 49,2 segundos de vantagem sobre a dupla do Mitsubishi Racing Lancer, enquanto Alexandre Ré e Pedro Ré, aos comandos da Volkswagen Amarok da South Racing concluiu a tirada no terceiro posto, a 53 segundos dos líderes.

“Estamos felizes com o resultado, mas o percurso foi duro e muito complicado para a mecânica. Quis impor um ritmo forte, mas com cautelas para não criar situações de risco. Foi um dia muito cansativo, mas não quisemos baixar o ritmo. O road book tinha algumas incongruências e tinha parciais errados que nos fizeram perder tempo tornando o setor ainda mais complicado”, referiu João Ramos no final da etapa.

Já Tiago Reis mostrou-se satisfeito com o seu desempenho, apesar de um percalço: “Caímos numa vala o que me obrigou a baixar um pouco o ritmo porque fiquei com dores nas costas. Todavia isso não colocou em causa os nossos objetivos. Hoje a corrida soube a pouco devido ao incêndio que deflagrou esta tarde, mas a organização considerou não havia condições em termos de segurança para prosseguir e temos que respeitar essa decisão. Domingo vamos atacar para fazer o melhor resultado possível porque o objetivo é angariar pontos suficientes para ficarmos o mais à frente”.

Por sua vez, Alexandre Ré, líder do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno/AM 48, viu a sua prova condicionada pelo facto de ter sido obrigado a partir atrás de um piloto espanhol demasiado lento que apanhou a meio do prólogo não o tendo conseguido ultrapassar. Da parte da tarde tentou ir atrás do prejuízo e no final mostrava-se mais satisfeito.

“Tivemos alguns percalços no prólogo, mas agora fomos segundos no troço e já estamos numa boa posição para enfrentar a etapa de amanhã. O mais difícil da parte da tarde foi o pó e algumas ultrapassagens que tivemos de efetuar”, referiu o piloto da Volkswagen Amarok.

O top cinco completou-se com Pedro Dias da Silva, aos comandos da Ford Proto, que foi segundo no prólogo, mas que depois perdeu algum terreno no primeiro setor, concluindo o dia a 2m03,4s de João Ramos, mas com mais de 50 segundos de vantagem sobre o quinto colocado, André Amaral, aos comandos de uma Ford Ranger.

Entre os T2 lidera Georgino Pedroso, acompanhado de Carlos Silva (Isuzu DMAX), enquanto nos T8 os mais rápidos foram Ricardo Nascimento e João Oliveira (BMW X5).

No domingo cumpre-se a segunda etapa com mais uma passagem pelo troço de 151 km cronometrados.