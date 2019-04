Motores João Ramos mais forte que Alexandre Ré na Baja de Loulé Por

João Ramos e Victor Jesus chamaram a si a vitória na Baja de Loulé, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno, que este fim de semana se disputou no Algarve.

A dupla da Toyota Hilux protagonizou um aceso duelo pela vitória com Alexandre Ré e Hugo Magalhães, que bem cedo mostrou estar em condições de discutir a liderança e chegou a comandar a prova do Clube Automóvel do Algarve no seu início.

Ré, aos comandos de uma Volkswagen Amarok, terminou mesmo o primeiro dia com pouco mais de uma dezena de vantagem sobre os campeões nacionais em título, mas Ramos encetou um ‘assalto’ ao primeiro lugar que lhe permitiu impor-se por 1m13s sobre o seu rival.

Atrás dos dois primeiros, Pedro Dias da Silva e José Janela realizaram uma prova muito consistente com o Ford MO EXR05 Proto, ainda que no primeiro dia tenham rodado atrás de Nuno Matos e Pedro Marcão, na Fiat Fullback Proto. Contudo o carro do piloto de Portalegre acabaria por ter problemas na caixa de direção e a desistência foi inevitável.

Com o abandono de Nuno Matos passaram a ser Tiago Reis e Ricardo Porém a pressionarem Dias da Silva, mas tanto o piloto de Braga como o de Leiria viriam a ficar pelo caminho.

O top cinco acabou assim por ser completado por André Amaral, em Ford Ranger, e David Spranger, em BMW 326 Proto, com João Rato a impor o seu Land Rover na categoria T8 e Georgino Pedroso a sua Isuzu D-Max nos T2.

Classificação final

1º João Ramos/Victor Jesus (Toyota) 4h44m22s

2º Alexandre Ré/Hugo Magalhães (Volkswagen) + 1m13s

3º Pedro Dias da Silva/José Janela (Ford) + 17m23s

4º André Amaral/Nelson Ramos (Ford) + 29m19s

5º David Spranger/Paulo Fiúza (BMW) + 43m56s

6º Edgar Condenso/Nuno Silva (Opel) + 48m04s

7º João Rato/Pedro Colaço (Land Rover) + 53m46s

8º Rui Marques/Miguel Marques (Nissan) + 57m36s

9º Filipe Nascimento/Paulo Torres (Mazda) + 1h02m50s

10º Giorgino Pedroso/Carlos Silva (Isuzu) + 1h05m03s