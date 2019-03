Motores João Ramos assume candidatura a novo título de todo-o-terreno Por

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Tereno AM48 está prestes a iniciar-se, com a disputa da Baja TT do Pinhal e o objetivo de João Ramos e Victor Jesus passa pela defesa do título alcançado em 2018.

A dupla do Toyota Hilux Overdrive está preparada para enfrentar as duas pistas da prova da Escuderia de Castelo Branco, que este ano surge modificada, com a introdução de percursos também no concelho de Vila Velha de Ródão.

“O principal objetivo para esta época é a defesa do título. Em termos de provas não há mudanças face a 2018, mas penso que vamos ter mais pilotos inscritos e melhor equipados. Isto pode ser muito interessante para a modalidade, que tem vindo a crescer de novo”, começa por dizer João Ramos.

Depois de meses sem competir o piloto de Vila Nova de Gaia está desejo de voltar a corrida: “Com uma atividade profissional tão intensa as corridas são um escape momentâneo a essa rotina, tirando partido da adrenalina e do ambiente que se vive no todo-o-terreno”.

“Conquistado o campeonato no ano passado espero que esta época seja de confirmação para nós, bem como da capacidade e da fiabilidade da Toyota Hilux. Assumimos que somos candidatos ao título e também do trabalho que há a fazer para lá chegarmos em conjunto com a nossa equipa”, refere João Ramos.

O piloto gaiense surge na Baja TT do Pinhal com uma Toyota Hilux que foi alvo de evolução técnica, de modo a que possa estar novamente em condições de vencer provas e também o campeonato.

É certo que Alejandro Martins, que foi um dos principais adversários de João Ramos em 2018, não vai estar presente, mas concorrência não falta ao campeão nacional, como são os casos de Tiago Reis, com o Mitsubishi Racing Lancer, Nuno Matos com a Fiat Fullback Proto, Pedro Dias da Silva numa EXR 05d ou Edgar Condenso, no Opel Mokka Proto que pertenceu a Nuno Matos.

O percurso da competição de automóveis da Baja TT do Pinha foi ‘desenhado’ pela organização entre Proença-a-Nova, Sertã e, pela primeira vez, em Vila Velha de Ródão, com o prólogo e o primeiro setor previstos para sábado e o segundo setor no domingo.