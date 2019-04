João Pinheiro e Luís Godinho vão ser videoárbitros no Europeu de sub-21

Os portugueses João Pinheiro e Luís Godinho vão ser videoárbitro (VAR) no Europeu de sub-21, que vai ser disputado em Itália, entre 16 e 30 de junho, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os juízes das associações de Braga e Évora constituem uma das sete duplas de arbitragem que estarão presentes na maior prova europeia de seleções daquele escalão, podendo ainda integrar as equipas de campo na função de quarto árbitro.

João Pinheiro e Luís Godinho dirigiram encontros de qualificação para a fase final do campeonato da Europa sub-21 de 2019, no qual não vai estar a seleção portuguesa, eliminada frente à Polónia num ‘play-off’ disputado em outubro de 2018, com uma derrota por 3-2 no conjunto das duas mãos.