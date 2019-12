João Pedro Sousa quer regressar às vitórias, mas espera Tondela “competente”

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, quer regressar às vitórias na receção ao Tondela, mas espera dificuldades no encontro relativo à 13.ª jornada da I Liga de futebol, marcado para sábado.

Para o técnico da equipa famalicense, que só somou dois pontos nos últimos três encontros, os resultados menos bons do Tondela não espelham a qualidade da equipa, que, na sua opinião, tem muitos pontos fortes.

“É um jogo importante para nós. Queremos regressar às vitórias, mas sabemos que vamos encontrar um adversário competente, que suporta o seu jogo numa ideia positiva, com processos interessantes e com jogadores de qualidade”, explicou.

João Pedro Sousa destacou “os dois médios, João Pedro e Pepelu, que conseguem produzir muito do futebol ofensivo do Tondela”, e, coletivamente, falou de uma “equipa forte, que tem sido sempre muito competitiva, mesmo quando não ganha”.

Questionado sobre se o efeito surpresa do Famalicão, que chegou a ser líder isolado, se esbateu, depois da derrota fora de portas com o Portimonense, João Pedro Sousa diz que “é perfeitamente natural encontrar novos problemas”.

“Sempre disse que há equipas muito competentes na I Liga e compete-nos achar novas soluções”, afirmou o técnico do Famalicão, que, depois de um arranque brilhante, está há três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota).

Ainda assim, o treinador da equipa que ocupa o terceiro lugar, quatro pontos à frente do Sporting e seis do Boavista e do Sporting de Braga, faz um balanço “muito positivo”.

“Tivemos resultados que não desejávamos, mas o saldo continua a ser muito positivo. Continuamos fortes e a produzir o futebol que pretendemos, apesar de em várias alturas destes jogos não termos conseguido geri-los da melhor forma”, frisou.

Na opinião do treinador do Famalicão, “não há nenhuma relação entre os resultados e a falta deste ou daquele jogador”.

“Contra o Moreirense, tivemos dificuldades em baixar o ritmo do jogo e não baixar o nosso ritmo. Fizemos as duas coisas e correu mal, ou seja, baixámos o ritmo de jogo, mas também baixámos o nosso. Em Portimão, aconteceu isso, quisemos dar resposta ao golo sofrido, mas tivemos dificuldade em finalizar”, explicou.

O Famalicão, terceiro classificado, com 24 pontos, recebe no sábado o Tondela, 10.º, com 15, a partir das 18:00 horas, em jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.