João Paulo Saraiva é o novo vice-presidente da Câmara de Lisboa

O vereador das Finanças, João Paulo Saraiva, vai substituir Duarte Cordeiro na vice-presidência da Câmara Municipal de Lisboa e Carlos Castro é o novo membro do executivo, anunciou hoje à Lusa fonte oficial da autarquia.

João Paulo Saraiva substitui Duarte Cordeiro, hoje nomeado secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e Assuntos Parlamentares, cuja saída implicará uma redistribuição de pelouros, que deverá ser conhecida na segunda-feira, adiantou a mesma fonte do executivo municipal, liderado pelo socialista Fernando Medina.

O vereador João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS) continuará a ser responsável pelos pelouros dos Recursos Humanos, Finanças e Sistemas de Informação, além de assumir a vice-presidência.

No mandato anterior, Carlos Castro foi vereador da Proteção Civil e Relações Internacionais, mas não tendo sido eleito nas autárquicas de 2017, desempenhava até agora funções de assessoria ao Presidente, Fernando Medina, responsável pelo pelouro da Proteção Civil desde essa altura.

Duarte Cordeiro assumiu a vice-presidência da câmara municipal em 2015, altura em que Fernando Medina se tornou presidente, substituindo o atual primeiro-ministro, António Costa.

A autarquia lisboeta é atualmente composta por 17 vereadores, sendo que oito são do PS, um do BE (partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois do PCP.

Duarte Cordeiro, até agora responsável pelos pelouros de Economia e Inovação, Serviços Urbanos e Desporto vai integrar o executivo de António Costa (PS), assumindo o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares.

Nesta remodelação, entram ainda para XXI Governo Constitucional três outros novos secretários de Estado: Maria do Céu Albuquerque para o Desenvolvimento Regional; Jorge Moreno Delgado para as Infraestruturas, e Alberto Miranda para Adjunto e das Comunicações.

Estas mudanças acontecem na sequência da escolha do até agora ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para número um do PS às eleições europeias, lista que também deverá incluir a titular cessante da pasta da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.

O Presidente da República vai dar posse aos novos governantes esta segunda-feira, às 15:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.