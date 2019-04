Nacional João Paulo Rodrigues estreia-se como ator Por

O humorista e apresentador João Paulo Rodrigues assumiu um novo desafio profissional, depois de ‘encostado’ na SIC: vai ser ator na série ‘Golpe de Sorte’, que será emitida pela estação de Paço D’Arcos.

‘Jota’ perdeu espaço com Daniel Oliveira, que há quase um ano o afastou dos ecrãs, face aos maus resultados do ‘Queridas Manhãs’, que apresentava com Júlia Pinheiro (sendo esta ‘recambiada’ para as tardes, com a chegada de Cristina Ferreira).

Agora, João Paulo Rodrigues, que aproveitou esta pausa profissional para tirar um curso de piloto de aviões comerciais, vai estrear-se como ator, numa série produzida pela Coral (a produtora do ‘Programa da Cristina) para… a SIC.

O humorista que virou apresentador vai agora representar, assumindo um papel secundário numa trama protagonizada por Maria João Abreu.

No elenco de ‘Golpe de Sorte’, já em gravações, constam ainda Rogério Samora, Helena Laureano, Ângelo Rodrigues, José Raposo, Diana Chaves, Jorge Corrula e o ‘reforço’ Isabela Valadeiro, que vinha assumindo um maior protagonismo nas novelas da TVI.