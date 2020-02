Motores João Guimarães espera ter “mais concorrência para ter campeonato mais interessante” Por

João Guimarães vai continuar a apostar no Peugeot 206 RC para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group em 2020.

O piloto que defende as cores do Team NJ Racing prepara-se para ser mais uma vez o protagonista na sua categoria, onde espera “mais um ano de acesas lutas” com o seu companheiro de equipa Nuno Pinto

João Guimarães quer acima de tudo “repetir as vitórias de 2019 no grupo E1-C e na classe 7, tentando ainda terminar nos lugares cimeiros da Divisão 2, melhorassem o quarto lugar de 2019, mesmo sabendo” que aí vai “enfrentar carros muito superiores” ao seu.

O piloto reguense, que vai já na sua 11ª época de competição, também gostaria que surgissem “mais viaturas” no seu grupo, “para que as lutas fossem anda mais acesas”.

João Guimarães é já um nome com lugar cativo no automobilismo nacional, onde se iniciou em 2015, então no Campeonato Regional Norte de Ralis, dado tratar-se de uma grande paixão. Por isso começou por aí.

Nos ralis esteve até 2009, no Open, sempre com o seu amigo Luís Rodrigues como navegador. “Com poucos meios mas felizmente beneficiando do carro nunca avariar”, recorda.

Mas é em 2010 que João Guimarães muda o rumo à sua carreira e adquire o Peugeot 206 RC e influenciado pelo seu irmão Nuno: “Transitei para a Montanha e já lá vão 10 épocas seguidas, o que me transforma, julgo, num dos mais antigos pilotos do campeonato em atividade”. Uma década “cheia de histórias e aventuras e com resultados que considero muito positivos”.

Foto: FOTO GTi

Em 2010 foi vice-campeão da Categoria 1, logo atrás do Porsche 911 GT2 de António Nogueira, no que foi o seu resultado mais forte dos primeiros anos na modalidade.

João Guimarães destaca “a época de 2017 como a minha melhor até ao momento. Ganhei a primeira prova na Divisão 1 e mantive uma luta pelo campeonato com o Pedro Coelho Saraiva até à última rampa, em Boticas, tendo me sagrado vice-campeão, ganhando ainda o grupo e a classe nesse ano. Um ano fantástico”.

Na época seguinte, o duriense foi em terceiro da divisão atrás “do Pedro Coelho e do Parcídio Summavielle, dois grandes pilotos e dois gentlemen dos automóveis, que muito respeito e admiro”.

Dez anos de fidelidade a um campeonato e a um carro. O piloto considera que tem “vivido anos de enorme prazer num campeonato que adoro e com um fiel companheiro, o meu Peugeot 206 RC que não me deixa ficar mal. A satisfação imensa que tenho tirado vem sobretudo da família da NJ Racing, que nos acompanha para todo o lado e nos apoia de uma forma fantástica”.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group arranca já a 7 e 8 de março, com a Rampa Porca de Murça, organizada pelo CAMI.