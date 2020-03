Motores João Guimarães cumpre “principal objetivo” em Murça Por

João Guimarães triunfou no Grupo E-1C na Rampa Porca de Murça, cumprindo “o principal objetivo” a que se propunha na prova que marcou o arranque do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Num fim de semana ensombrado pelo terrível acidente de Luís Silva, o piloto da NJ Racing realizou uma exibição sólida, mesmo diante de adversários com máquinas mais potentes que o seu Peugeot 206 RC.

João Guimarães levou para casa, não apenas a vitória no E-1C, mas também um lugar no top dez dos Turismos. “Estou muito satisfeito por termos conseguido cumprir o principal objetivo, que passava pela vitória no nosso grupo, dando nos assim alento para lutar por renovar esse título esta época. Vamos tentar repetir a façanha já na Arrábida, prova cujo traçado é muito do meu agrado”, declarou após a prova.

O piloto da Régua esperava ter luta por parte do seu adversário e companheiro de equipa Nuno Pinto, que esteve ausente, sentindo falta “do tradicional duelo” entre os dois. “Infelizmente não foi possível, porque o Nuno ainda está a recuperar da lesão que sofreu. Esperemos que já esteja bem para a Arrábida”, sublinhou.

De Murça João Guimarães leva boas e más memórias. Por uma lado a oportunidade de “voltar a reconhecer o traçado, as trajetórias, os pontos de travagem”, pois a última vez que tinha competido na rampa transmontana tinha sido há quatro anos e à chuva. Por outro leva a tristeza do acidente que provocou duas mortes entre espetadores, “que a todos chocou”, endereçando “condolências às famílias das vítimas que resultaram da tragédia”.

Para a posteridade fica o tempo realizado pelo piloto duriense – 2m36,673s – na segunda e derradeira subida de prova, e o ensejo de procurar voltar a estar ao melhor nível na próxima prova, a Rampa PêQuêPê Arrábida, nos próximos dias 21 e 22 de Março, organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal.