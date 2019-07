Motores João Fonseca mais perto do título com triunfo no Caramulo Por

João Fonseca venceu a 29ª edição da Rampa do Caramulo, que hoje se concluiu na famosa subida do concelho de Tondela.

O piloto do Sporting Clube da Covilhã dominou por completo a prova do Targa Clube, confirmando aquilo que já mostrara na véspera e ficou mais perto do título no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Fotos: Foto GTi

Ao volante do SilverCar EF10, Fonseca não conseguiu bater o seu tempo de sábado, mas fez o suficiente para se impor diante a concorrência com um somatório de subidas de 2m37,278s. O piloto da Covilhã superou Hélder Silva e o Juno CN 09 por apenas 2,6 segundos de distância, mostrando que o agora segundo classificado pode chegar a um triunfo ainda esta época.

Evolução foi o que se viu José Correia, terceiro classificado a bordo do Osella PA2000 EVO2 do JC Group Racing Team. O piloto de Braga terminou a 5,4 segundos do vencedor.

A estreia de Vítor Pascoal na montanha com o Porsche 911 GT3 Cup saldou-se pelo sexto lugar absoluto, atrás dos dois primeiros dos Turismo, Luís Nunes, que se impôs na Divisão 2 com o Ford Fiesta ST R5, que desta vez levou a melhor sobre Hugo Araújo e o Subaru Impreza da Bracardox. Luís Silva e o BMW M3 completou o pódio da divisão, sendo também 10º classificado absoluto.

José Rodrigues também se deu bem com o Honda Civic TCR na Montanha. Vencu a Divisão 4 e foi o terceiro classificado entre os Turismo, sendo que na Divisão 3 Joaquim Teixeira somou a sua quarta vitória consecutiva. O piloto do Seat Leon Supercopa MK3 voltou a bater Gabriela Correia, em carro idêntico.

Mas na Divisão 1 houve novidades, com Parcídio Summavielle a ganhar na estreia aos comandos do Skoda Fabia R5. Suplantou Alberto Pereira e o Mitsubishi Evo II e foi também quarto entre os Turismo. Ricardo Gomes, em Mitsubishi Evo X, completou o pódio da divisão.

Foi na ‘casa do inimigo’ que Flávio Saínhas foi conseguir uma importante vitória o Campeonato de Portugal de Clássicos Turismo, ao bater os locais Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiros. O piloto do Ford Escort MKI amarelo foi sempre mais forte que os dois homens do Caramulo nos Escort MKII.

Ricardo Loureiro foi segundo e ainda o melhor da Divisão 6, onde Fernando Salgueiro foi segundo à frente de Rui Gama e do seu Austin Cluman, enquanto na Taça de Portugal de Montanha 1300 João Diogo Santos confirmou o favoritismo que vinha da véspera, triunfando com o Fiat Punto 85 Sport.