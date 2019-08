João Félix ‘desenhou’ o golo da vitória do Atlético de Madrid em Leganés

O internacional português João Félix assistiu hoje Vitolo para o golo que deu a vitória ao Atlético de Madrid na visita a Leganés, por 1-0, em jogo da segunda jornada da Liga espanhola de futebol.

Novamente entre as opções iniciais de Diego Simeone, o jovem avançado luso dispôs de uma soberana situação para desfazer o nulo que se registava, aos 50 minutos, mas rematou por cima.

Mesmo sem marcar, Félix acabou por ser decisivo no triunfo do Atlético, em mais uma jogada individual que terminou com um passe para Vitolo marcar, aos 71 minutos.

Os madrilenos voltaram a vencer pela margem mínima, repetindo o resultado da primeira ronda, perante o Getafe, e juntaram-se ao Sevilha no topo da classificação, com seis pontos.

A Real Sociedad, sem o internacional português Kévin Rodrigues, conseguiu a primeira vitória na prova, depois de se ter estreado com um empate ‘fora de horas’ diante do Valência, na ronda inaugural.

Na visita ao Maiorca, que vinha de uma vitória sobre o Eibar, os bascos ganharam por 1-0, graças a um golo do norueguês Martin Odegaard, aos 83 minutos.

Em Vitória, Alavés e Espanyol não conseguiram desfazer o nulo (0-0), num encontro em que o guarda-redes dos catalães, Diego López, segurou o empate nos minutos finais, defendendo as tentativas de Borja Sainz e Rubén Duarte.

A segunda ronda da Liga espanhola encerra hoje em Nou Camp, com um duelo que vai opor o bicampeão FC Barcelona, de Nélson Semedo, ao Bétis, de William Carvalho. Ambas as equipas entraram no campeonato a perder.