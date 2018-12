Nas Notícias João faz exercício físico enquanto apanha lixo todos os dias em Vila Real Por

Chama-se João Pinto e diariamente este transmontano pratica exercício físico de uma forma que mantém o planeta mais limpo. A atividade dá pelo nome de ‘Plogging’, nasceu na Suécia e já é praticada em vários países. Curioso?

Em Andrães, Vila Real, João Pinto percorre vários quilómetros diariamente enquanto apanha lixo do chão e coloca num saco que transporta durante o exercício físico que o mantém em forma e ao planeta.

Aos 36 anos, João confessa que esta prática começou para si em março de 2017, mas só há cerca de um ano a realiza com frequência.

Os objetos em plástico são aqueles que mais preocupam João, este ambientalista do físico e do planeta.

“Quem quiser começar que comece pelo plástico porque já vai ter muito que apanhar, infelizmente”, explica, em declarações ao Público.

João Pinto nem sabia que a atividade que realiza tinha um nome próprio.

“Plogging? Achava que o que fazia era caminhar e apanhar resíduos; não sabia que existia um termo específico”, revela sobre a expressão que associa duas palavras nórdicas: ‘Plocka upp’ e ‘jogga’ – apanhar e correr.

Este desportista do ambiente aproveita para criticar quem deixa lixo no chão.

“É mais cómodo a pessoa abrir o vidro do carro e deitar fora do que aguardar dois minutos e deitar no recipiente adequado”, revela, salientando ser uma questão de “civismo” apanhar lixo do chão.

“Se estou a passar aqui diariamente e estou a ver isto, não me custa nada trazer dois ou três sacos e ir apanhando”, salienta este funcionário de um hipermercado.

João Pinto sublinha ainda que esta forma de estar e encarar o desporto e o ambiente “não é show off”.