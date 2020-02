Motores João Correia ‘ataca’ Campeonato de Portugal de Hyundai i20 R5 Por

João Correia vai estar à partida do Campeonato de Portugal de Ralis 2020 aos comandos de um Hyundai i20 R5.

Neste seu regresso à competição o piloto algarvio vai contar com um carro da nova geração mas vai manter no banco da direito Ricardo Barreto, pois a dupla já está bem entrosada.

Mas João Correia terá um programa parcial esta época, e explica porquê: “Em virtude da minha atividade profissional não tenho disponibilidade para disputar a totalidade do Campeonato de Portugal de Ralis, pelo que o nosso programa ainda não está totalmente definido”.

“Posso confirmar que estaremos à partida do Rali Serras de Fafe e também do Rali de Mortágua, ficando para já em aberto o que faremos ao longo do ano. Poderemos fazer mais algumas provas do Nacional, mas não ‘fecho a porta’ a algumas provas na vizinha Espanha, como de resto já tive oportunidade de fazer nas temporadas em participámos na Clio Cup Ibérica”, adianta também o piloto algarvio.

Mas para já o entusiasmo é grande pelo desafio, pois o Hyundai i20 R5 “é um carro completamente diferente” de tudo o que já conduziu até hoje, “embora já tenha feito bastantes ralis com viaturas de tração total”.

“Começando pelo seu comportamento e terminando nas várias opções de set-up que o Hyundai i20 R5 oferece, sei que tenho um longo caminho a percorrer, mas acima de tudo estou muito agradado com o pequeno teste que já fiz com o carro e confiante de que nos vamos divertir muito com ele”, acrescenta João Correia.