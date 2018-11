Motores João Barros lidera o primeiro dia de Rali de Paredes Por

João Barros e Carlos Magalhães foram os primeiros líderes do Rali de Paredes, que este sábado foi para a estrada.

A primeira secção desta prova do CAMI Motorsport pontuável para o Campeonato Norte de Ralis foi marcada pela chuva incessante, que tornou a vida muito complicada para as quase seis dezenas de equipas que a iniciaram.

Duas especiais noturnas compunham este primeiro dia de rali, onde João Barros conseguiu uma ligeira vantagem sobre a concorrência. O piloto da ‘casa’ tirou bom partido do Skoda Fabia R5 que estreou recentemente no Rali Amarante Baião, mas teve concorrência à altura.

O piloto de Paredes impôs-se na primeira especial, onde ganhou mais de cinco segundos sobre Vítor Ribeiro, que aos comandos do seu Citroën DS3 R5 era um dos quatro concorrentes que alinhava com os mais competitivos carros da nova geração.

No entanto na passagem pelo Kartódromo Luís Delgado, o já Campeão de Ralis Norte, ‘vingou-se’ do terceiro tempo feito no troço inicial e foi o mais rápido, conseguindo ganhar a segunda posição a Vítor Ribeiro e terminar este primeiro dia a pouco mais de seis segundos do líder.

Atrás dos três primeiros rodou inicialmente André Cabeças e o seu Mitsubishi Evo IX, mas depois de um pião perdeu tempo e permitiu que Alfredo Barros ascendesse ao quarto lugar, à frente de Paulo Antunes, que concluiu este primeiro dia no comando dos duas rodas motrizes.

Para esta liderança dos R2 do piloto de Fafe muito contribuiu o atraso sofrido pelo seu conterrâneo Mário Castro, que perdeu mais de 17 segundos para os melhores na segunda especial.

O segundo dia de prova reserva mais nove especiais de classificação este domingo. Dois troços dois troços cronometrados a disputar por três vezes: Baltar com 8,42 quilómetros e Alvre, com 10,15 quilómetros de extensão.

Classificação após a 2ª PE

1º João Barros/Carlos Magalhães (Skoda) 5m50,1s

2º Luís Delgado/André Carvalho (Citroën) + 6,5s

3º Vítor Ribeiro/António Campos (Citroën) + 11,5s

4º Alfredo Barros/Pedro Alves (Ford) + 19,9s

5º Paulo Antunes/Alberto Oliveira (Peugeot) + 23,7s

6º André Cabeças/Ilberino Santos (Mitsubishi) + 36,4s

7º Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford) + 41,9s

8º Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi) + 48,9s

9º Jacinto Oliveira/Sérgio Aguiar (Renault) + 55,4s

10º João Andrade/João Ruivo (Citroën) + 1m05,6s