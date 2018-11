Motores João Barros domina Rali de Paredes Por

João Barros e Carlos Magalhães foram os vencedores do Rali de Paredes, prova do Campeonato Norte de Ralis que este fim de semana se disputou no sul daquele conselho.

Depois de ter terminado o primeiro dia com pouco mais de cinco segundos de vantagem sobre Luís Delgado, João Barros conseguiu dilatar a sua vantagem na liderança da prova do CAMI Motorsport, acabando por vencer quatro das setes especiais realizadas este domingo.

Foto: Zoom Motorsport

O piloto do Skoda Fabia R5 terminava o rali com mais de minuto e meio de vantagem sobre o segundo classificado, Luís Delgado, que na sua segunda prova com o Citroën DS3 R5 procurou sobretudo fazer quilómetros.

A chuva que regressou para a terceira passagem pelas classificativas de Baltar e Alvre acabou por condicionar o andamento dos dois primeiros, sobretudo devido às escolhas de pneus. Mas já nada os destronou das posições cimeiras, contrariamente a Vítor Ribeiro, que optou por pneus de seco e viria a claudicar, ‘entregando’ o último lugar a André Cabeças.

O piloto Mitsubishi fez as melhores escolhas de pneus para a derradeira especial, e isso valeu-lhe a terceira posição final, para além da vitória na categoria X3, onde nunca foi ameaçado por Gaspar Pinto, segundo da classe.

Alfredo Barros termina o rali na quarta posição, não apenas devido aos problemas sentidos por Vítor Ribeiro, mas também porque soube aproveitar uma melhor escolha de pneus para se impor no último troço da prova.

Paulo Antunes fechou o lote dos seis primeiros e venceu as duas rodas motrizes, para além da categoria P1. O piloto de Fafe tinha como prioridade testar de pneus Pirelli no Peugeot a pensar na próxima época, e apesar de não ter os pneus adequados para as duas últimas especiais acabou por conseguir um excelente resultado.

Classificação final

1º João Barros/Carlos Magalhães (Skoda) 3804,3s

2º Luís Delgado/André Carvalho (Citroën) + 1m39,4s

3º André Cabeças/Ilberino Santos (Mitsubishi) + 2m10,6s

4º Alfredo Barros/Pedro Alves (Ford) + 2m16,6s

5º Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi) + 3m09,3s

6º Paulo Antunes/Alberto Oliveira (Peugeot) + 3m25,8s

7º José Pedro Silva/Pedro Dias da Silva (Mitsubishi) + 4m23,4s

8º João Alves/José Rodrigues (Peugeot) + 4,51,5s

9º João Andrade/João Ruivo (Citroën) + 5m17,4s

10º José Adriano Costa/Tiago Ferreira (Nissan) + 5m31,3s