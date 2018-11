Motores João Barros dedica triunfo no Rali de Paredes a todos os conterrâneos Por

João Barros concretizou no Rali de Paredes um sonho antigo. O de ganhar uma prova de estrada na sua terra. Dominou a prova organizada pelo CAMI no passado fim de semana no sul do concelho.

Apesar das condições meteorológicas não serem as ideais, colocando enormes dificuldades aos concorrentes em termos de acerto dos carros e na escolha de pneus, o piloto do Skoda Fabia R5 foi sempre controlando os acontecimentos, ‘atacando’ sempre que isso era seguro e gerindo quando havia muita coisa em risco.

Foto: Zoom Motorsport

“Como as especiais são muito curtas no primeiro dia as diferenças eram mínimas. Além disso as condições climatéricas eram complicadas. E não ter luzes suplementares dificultava a visibilidade. Mas foi igual para todos”, sublinhou João Barros no final da prova.

O piloto do Skoda Fabia R5 destaca também a fase final do rali: “Entramos para o fim do rali com pneus intermédios e, de facto, choveu imenso, por isso não arriscamos nada. Já tínhamos uma vantagem significativa para o segundo classificado, pelo que a prioridade foi gerir”.

“Conseguimos aquilo que nos tínhamos proposto, que foi vencer e dar uma alegria a todos os paredenses, a quem dedico este triunfo. É especial vencer aqui em casa. Parabéns ao CAMI e à CM de Paredes pela excelente organização”, acrescentou João Barros.