Motores João Barbosa e Filipe Albuquerque partem de quinto em Detroit Por

João Barbosa e Filipe Albuqueque vão partir da quinta posição da grelha para a prova do campeonato IMSA Sportscar que hoje se disputa em Detroit (Michigan).

No Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing Barbosa realizou uma volta ao Circuito de Bell Isle Park em 1m20,239s, ficando a 0,866s da melhor marca, conseguida pelo ex-piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya.

Aos comandos do Acura ARX-05 # 6 do Team Penske – que divide com o norte-americano Dane Cameron – o colombiano conseguiu a ‘pole position’ ao efetuar uma volta em 1m10,373s, batendo por 0,207s o brasileiro Helio Castroneves, no outro Acura ARX (o #7).

Da terceira posição vai arrancar o melhor dos Mazda RT24P do Team Joest, depois de Jonathan Bomarito ter ficado 0,587s de Montoya, com o melhor dos Cadillac da Action Express Racing, o # 31, a ser quarto por intermédio de Pipo Derani.