Motores João Barbosa apostado em fazer esquecer infelicidade do ano passado em Watkins Glen Por

João Barbosa está apostado em fazer esquecer o azar que teve nas 6 Horas de Watkins Glen do ano passada na prova de 2019, que este fim de semana se disputa no traçado nova-iorquino.

O piloto do Porto volta a dividir o Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing com Filipe Albuquerque, e também nesta sexta prova do campeonato IMSA com Mike Conway, habitual piloto da Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência.

Barbosa já venceu esta corrida em quatro ocasiões e Filipe uma, pelo que o piloto radicado na Florida espera voltar a subir novamente ao lugar mais alto do pódio. Uma boa forma para melhorar a posição da equipa no campeonato, onde se encontra na quarta posição.

Os dois portugueses já venceram este ano em Long Beach e obter o segundo triunfo da época é um objetivo que João Barbosa tem, numa pista com boas e más recordações. “Adoro Watkins Glen. Fiquei muito triste pelo que aconteceu o ano passado e por isso tenho grandes expetativas relativamente ao que poderá acontecer desta vez. Acredito que o nosso Cadillac estará competitivo”, começa por referir o piloto portuense.

Barbosa sublinha também: “Tem sido um circuito muito bom para mim e um dos meus . Tem uma nova superfície e isso dará mais aderência e certamente mais velocidade. É um circuito à moda antiga, muito exigente para os pilotos. Estamos a meio do campeonato e precisamos de conseguir um bom resultado para nos mantermos na luta”.