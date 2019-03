Motores João Barbosa aponta ao triunfo em Sebring Por

João Barbosa está mais determinado do que nunca nas 12 Horas de Sebring, sobretudo depois de não ter conseguido o resultado desejado nas 24 Horas de Daytona.

O piloto do Porto volta aos comandos do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing que dividirá de novo com o seu compatriota Filipe Albuquerque e, pela primeira vez, com o neozelandês Brendon Hartley.

Conseguir bons pontos é a principal prioridade de Barbosa, sendo que a vitória seria o resultado possível, num traçado que tem tanto de icónico como de difícil: “O Circuito de Sebring é muito desafiante. É uma pista que nunca sabemos o que pode acontecer. O nosso Cadillac adapta-se ao piso saltitante característico da pista mas, para os pilotos é difícil. É sempre um desafio acrescido. Gosto de toda a corrida, Guiamos a cem por cento todo o tempo”.

“Para além disso, é uma corrida com uma excelente atmosfera, os fãs fazem dela algo especial. Vamos partilhar o carro com um piloto diferente mas o objetivo mantém-se inalterável: vencer”, refere o piloto português radicado na Florida.

João Barbosa, que já competiu por seis vezes em Sebring, ganhando a categoria LMP2 em 2012, lembra ainda: “No ano passado fizémos uma boa prova em Daytona com a vitória nas 24 Horas e depois passamos um mau bocado em Sebring. Por isso espero que este ano seja ao contrário. Vamos correr sem o Christian (Fittipaldi) pela primeira vez, mas o objetivo mantém-se exatamente o mesmo; vencer”.