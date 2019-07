Motores João Barbosa admite “falta de andamento para os da frente” em Watkins Glen Por

João Barbosa mostra-se resignado com o resultado alcançado nas 6 Horas de Watkins Glen. Uma pista onde já venceu mas onde desta vez se teve de contentar com a sexta posição.

O piloto portuense não esconde a sua deceção com o resultado conseguido na ronda nova-iorquina do campeonato IMSA Sportscar, já que em jogo estava a corrida ao título.

Só o tempo dirá se João Barbosa e Filipe Albuquerque estarão definitivamente afastados da luta pela vitória no campeonato, mas de uma coisa o piloto residente na Florida não tem dúvida; este fim de semana o Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing – que os dois portugueses dividiram com Mike Conway – não tinha andamento para os Acura ARX-05 e para os Mazda R24 P que dominaram a corrida.

“Foi muito difícil. Não tínhamos andamento para os da frente para além de falta de aderência. Estive constantemente a lutar com o carro. No segundo ‘stint’ tudo melhorou e passou a funcionar na perfeição. Infelizmente não tivemos bandeiras amarelas quando precisávamos e isso não nos ajudou”, explicou João Barbosa.

O piloto do Porto refere também: “Perto do final já só estávamos na expectativa de cruzar a linha de meta pois não tínhamos qualquer hipótese de subir posições na classificação. Esperamos ter melhor sorte o próximo fim-de-semana no Canadá”.