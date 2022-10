Opinião Joanetes são mais comuns em pessoas que usam saltos altos Por

Artigo de Opinião da Dr.ª Fátima Carvalho, podologista responsável pelo Centro Clínico do Pé.

Os joanetes são também conhecidos como Hallux Valgus (HV), a patologia do pé mais comum na idade adulta que afeta mais o sexo feminino do que o masculino.

Estudos demonstram que a etiologia do HV ocorre devido a um conjunto de fatores nomeadamente alterações biomecânicas que proporcionam o desalinhamento do dedo grande do pé e consequentemente o desalinhamento dos dedos, o que pode levar a deformações nos outros dedos pela pressão intensa que exerce, sendo mais comum em pessoas que utilizam saltos altos.

Além do uso de saltos altos, esta patologia pode estar associada a um estado inflamatório aumentado resultante de certas doenças como a artrite reumatóide, bursite e sinovite da articulação metatarso falângica.

Os sintomas associados a esta patologia manifestam-se localmente e estão associados a dor, inflamação, vermelhidão, sensação de ardor e dormência. É possível diagnosticar esta patologia através de uma observação simples, e o grau de deformação das articulações através de uma radiografia.

Numa fase inicial o tratamento desta patologia começa com um tratamento conservador ortopodológico, através da aplicação de uma ortótese plantar personalizada, sendo que este é desenvolvido com o objetivo de aliviar a dor e restabelecer a sua função.

Contudo quando o quadro clínico não apresenta melhorias a opção é o tratamento cirúrgico. Existem várias opções cirúrgicas, sendo necessária uma correta avaliação dos critérios clínicos e radiológicos por um podologista ou ortopedista especializado em cirurgia do pé.

A cirurgia minimamente invasiva é cada vez mais utilizada para a cirurgia do HV, pois as suas vantagens são vastas uma vez que que existe uma menor “agressão” dos tecidos e menor tempo de recuperação.

Cuidados para prevenir joanetes

Ainda assim, existem alguns cuidados que pode adotar para prevenir o surgimento de joanetes:

Optar por calçado adequado tendo em conta a morfologia do pé; Evitar usar saltos altos todos os dias, sendo que o salto recomendado é de 2 cm; Optar por calçado com fivela de modo que o pé não escorregue para a frente; Comprar sapatos preferencialmente ao final da tarde, visto que os pés tendem a inchar durante o dia; Usar palmilhas ortopédicas.