Joana Marques Vidal toma posse para funções junto do Tribunal Constitucional

A ex-procuradora-geral da República (PGR) Joana Marques Vidal tomou hoje posse para exercer, em comissão de serviço, funções junto do Tribunal Constitucional.

Além de Joana Marques Vidal, também tomaram hoje posse, na Procuradoria-Geral da República, o ex-vice PGR Adriano Cunha para exercer funções junto do Supremo Tribunal Administrativo (STA) e as procuradoras-gerais-adjuntas Margarida Bastos, que vai para o STA, e Conceição Esteves, vogal no conselho consultivo da PGR.

Os quatro procuradores-gerais-adjuntos que hoje tomaram posse foram nomeados pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) a 30 de outubro.

Na cerimónia, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, destacou “o elevado nível” dos magistrados que hoje assumem novas funções.

“Esta cerimónia assume uma especial relevância por assinalar o ato de tomada de posse de um conjunto de magistrados de elevado nível na hierarquia do Ministério Público”, disse Lucília Gago.