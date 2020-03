Motociclismo Joana Gonçalves e Rodrigo Belchior defendem liderança em Góis Por

Joana Gonçalves e Rodrigo Belchior são mais uma vez a ‘face visível’ em competição da formação da Jetmar naquela que será a terceira prova do Campeonato Nacional de Enduro.

Em Góis, e num percurso são cerca de 48 quilómetros por volta, os concorrentes enfrentam um evento que o experimentado GMC leva a efeito nas bucólicas paragens beirãs, numa jornada que será também pontuável para o Mini-Enduro.

O Parque do Cerejal volta a ser ‘palco’ do centro nevrálgico desta prova com larga tradição na modalidade, que neste evento terá o seu Cross-Test no crossódromo local da Carvalhinha, a Enduro-Test junto à EN342 em direção a Arganil e a Extreme-Test no Cerro da Candosa.

Joana Gonçalves volta a confiar na sua Husqvarna para somar mais uma vitória. O objetivo da piloto de Pedras Salgadas passa por preparar da melhor forma as jornadas internacionais que se avizinham. Joana Gonçalves irá estar presente nos ‘Mundiais’ de enduro e motocross.

Rodrigo Belchior defendendo a liderança no Open1 e Absoluto Open. O piloto KTM tem demonstrado um excelente andamento e a regularidade das duas primeiras etapas, colocam Rodrigo em excelente posição para a conquista do título esta temporada.