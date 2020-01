Motociclismo Joan Barreda vence uma 10ª etapa encurtada do ‘Dakar’ para as motos Por

Joan Barreda Bort venceu a competição das motos da 10ª etapa do 42º Rali Dakar, que foi encurtada devido ao vento.

A especial passou de 534 quilómetros para 345, sendo o restante trecho cronometrado neutralizado, com o triunfo a ser atribuído ao espanhol da Honda, que foi o mais rápido em cada ponto de passagem contabilizado.

Barreda Bort foi o sétimo vencedor diferente deste ‘Dakar’ em motos e o quarto da Honda, sendo que na tirada que ligou hoje Haradh e Shubaytah bateu o líder da classificação geral das duas rodas, o seu companheiro de equipa Ricky Brabec, por 1m07s.

Com Pablo Quintanilla a terminar a tirada apenas em sétimo, a 5m50s de Brabec, o norte-americano da Honda parece ter a sua primeira vitória no ‘Dakar’ à vista, pois passou a deter mais de 25 minutos de vantagem sobre o chileno da Husqvarna, quando faltam apenas mais duas etapas para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial terminar.

Ao vencer a etapa de hoje Barreda Bort passou para a terceira posição da competição das motos, por troca com Toby Price, já que o australiano da KTM foi quarto na etapa mas perdeu 2m57s para o espanhol da Honda. Pouco mais de dois minutos separam os dois, pelo que o último lugar do pódio ainda está por decidir.

Já em relação aos portugueses António Maio foi o nosso melhor representante. O piloto de Borba foi 17º na etapa e na classificação geral é 27º, enquanto Mário Patrão foi 34º e na ‘geral’ ocupa o 33º posto, e Fausto Mota foi 40º e na classificação das duas rodas após dez etapas segue na 31ª posição.

Classificação após a 10ª etapa

1º Ricky Brabec (Honda) 34h12m18s

2º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 25m44s

3º Joan Barreda Bort (Honda) + 27m09s

4º Toby Price (KTM) + 28m33s

5º José Ignacio Cornejo (Honda) + 41m31s

6º Matthias Walkner (KTM) + 41m32s

7º Luciano Benavides (KTM) + 44m18s

8º Skyler Howes (Husqvarna) + 1h43m21s

9º Franco Caimi (Yamaha) + 1h43m57s

10º Stefan Svitko (KTM) + 2h02m10s