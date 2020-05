Nas Notícias Joacine pede ao Governo “programa antirracista” que promova “empoderamento de afrodescendentes” Por

Joacine Katar Moreira entregou um diploma na Assembleia da República onde solicita que o Governo avance com uma “campanha antirracista” e um projeto de “integração e empoderamento de afrodescendentes”.

Num projeto de resolução, a deputada não inscrita sugere que a campanha tenha um alcance nacional e que seja divulgada nos meios de comunicação social, bem como em instituições públicas, escolas, forças de segurança e tecido associativo.

Joacine, a primeira deputada negra a encabeçar um partido nas eleições legislativas (o Livre, que entretanto lhe retirou confiança política), fala num “programa antirracista de apoio a atividades e iniciativas que promovam a integração e empoderamento de afrodescendentes e outras minorias étnicas, bem como de comunidades imigrantes, sobretudo as de sua iniciativa”.

Na origem desta ação parlamentar está a perceção, por parte de Joacine, de que há “um recrudescimento da ideologia racista e da xenofobia que urge combater em diversas frentes”.

Joacine Katar Moreira sustenta que existe racismo em Portugal, o que se reflete no desemprego, na precariedade do emprego, em salários baixos e ainda no acesso à habitação e no ensino.