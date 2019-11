Nas Notícias Joacine leva AR a esclarecer que deputados só podem ser escoltados se estiver em causa a sua segurança Por

A secretaria-geral da Assembleia da República esclareceu hoje que os oficiais da guarda do palácio só podem acompanhar os deputados quando estiver em causa a sua segurança, na sequência do caso da aparente “escolta” da parlamentar do Livre.

Os elementos da GNR “só podem intervir quando estiver em causa a segurança dos senhores deputados”, disse à agência Lusa o secretário-geral da Assembleia da República, Albino Azevedo Soares, ao abordar o caso da aparente “escolta” de Joacine Katar Moreira, na terça-feira, por um graduado da GNR até à saída do Palácio de S. Bento, quando estava a ser questionada por um jornalista da SIC.

A pedido do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o secretário-geral solicitou aos serviços de segurança do parlamento para explicarem o caso da aparente escolta de Joacine e do seu assessor, Rafael Esteves Martins, nos corredores de S. Bento, que a SIC reproduziu nos seus noticiários de terça-feira.

Albino Azevedo Soares disse à Lusa que uma situação semelhante “nunca se verificou”, pelo que esclareceu os serviços que só podem intervir “quando estiver em causa a segurança” dos deputados.

Quanto ao ocorrido, Azevedo Soares reproduziu o que lhe foi relatado pelos serviços de segurança da Assembleia.

Joacine Katar Moreira estava a dar uma entrevista à televisão do Qatar Al-Jazira nos Passos Perdidos da AR e apercebeu-se de que vários jornalistas portugueses estavam à sua espera nas proximidades.

Como não pretendia fazer declarações aos jornalistas portugueses, o assessor de Joacine “pediu ao serviço de segurança para acompanhar a deputada” porque esta não queria fazer declarações aos jornalistas portugueses. Um graduado da GNR foi então “destacado para acompanhar” Joacine até à saída do palácio, relatou.

A deputada do Livre tem estado envolvida em várias polémicas depois de se ter abstido num voto de condenação da ocupação israelita em Gaza e de ter, aparentemente, falhado o prazo estabelecido pelo parlamento para a entrega de projeto de lei da nacionalidade do Livre, uma das bandeiras do partido.