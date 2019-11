Motores Jimmie Johnson prepara retirada com programa parcial na Nascar Por

Jimmie Johnson anunciou que a temporada de 2020 será a sua última na Nascar Cup Series a ‘tempo inteiro’.

O mais bem sucedido piloto da categoria ‘rainha’ dos ‘stock-cars’ americanos, com sete títulos conquistados – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 e 2016 – oficializou a sua decisão num vídeo postado nas redes sociais.

“Estou reconhecido por estes 18 anos de competição”, declarou Johnson, titular do famoso Chevrolet # 48 da Hendrick Motorsports, sublinhando também: “Este desporto foi bom para mim e permitiu-me fazer qualquer coisa que adorou verdadeiramente”.

“Prossegui este sonho e consegui muito mais do que pensava. Espero com impaciência a próxima época e celebrar também aquele que será o meu último ano completo na Nascar Cup. Sei do que é capaz a equipa e espero que 2020 será um dos melhhores”, acrescentou o piloto norte-americano de 44 anos.

A carreira de Jimmie Johnson na Nascar Cup iniciou-se em Charlotte em 2001, e para além dos sete títulos acumulou 83 vitórias e 36 ‘pole-position’, com dois sucessos na prova ‘rainha’ da disciplina – as 500 Milhas de Daytona – em 2006 e 2013. Esta época foi apenas 18º no campeonato e não vence uma corrida desde Dover em 2017.