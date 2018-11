Desporto Jesus “não tem vergonha”, critica Gomes da Silva sobre eventual regresso do técnico Por

Rui Gomes da Silva mostra-se apreensivo com as notícias recentes que dão conta de que Jorge Jesus poderá voltar ao Benfica. O antigo vice-presidente dos encarnados sublinha que o técnico “não tem vergonha” mas as críticas não se ficam apenas para Jesus.

“Já não falo no carácter de quem vem, que, depois de dizer o que disse do Benfica quando era treinador do Sporting, aceita ‘dar o dito por não dito’ para poder voltar!”, começa por salientar Gomes da Silva, virando o foco também para “quem, no Benfica, justificou como justificou a sua saída!”

“Um vem e não tem vergonha de vir! O outro quer que ele venha e esquece, até, as insinuações de corrupção na forma como ganhámos os títulos que ganhámos com ele cá!”, escreve Gomes da Silva, no blogue ‘Novo Geração Benfica’.

O antigo vice-presidente do Benfica, que tem sido uma das vozes críticas da gestão de Luís Filipe Vieira sustenta que “não sendo possível fazer voltar o que já não tem volta possível fazem voltar quem, não tendo vergonha na cara, acha possível voltar depois de ter feito tudo, até o impossível, para não regressar!”

Questionando as razões que levam Vieira a querer outra vez Jorge Jesus, Gomes da Silva antecipa também a resposta.

“Para poder mandar como mandava porque não percebeu que para quem convém que o tempo não passe o tempo voa sempre demais!!! Grande Benfica que aguenta tudo.”

Jorge Jesus tem sido apontado ao Benfica e, em recente entrevista, o treinador assumiu que “o bom filho a casa torna”.

Nas últimas semanas, o treinador tem sido colocado como possibilidade para regressar à Luz.