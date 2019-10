Jesus deu rumo ao Flamengo, mas “casa arrumada” facilita missão

Macau, China, 15 out 2019 (Lusa) – O secretário Especial do Desporto brasileiro disse hoje à Lusa que o treinador português Jorge Jesus tem qualidade e deu um rumo ao Flamengo, mas a missão está facilitada pela estrutura já montada pelo clube.

“O Flamengo (…) é um forte candidato ao campeonato brasileiro deste ano, agora com um técnico estrangeiro que encontrou a casa arrumada”, afirmou Décio dos Santos Brasil, em Macau, à margem de um fórum internacional sobre turismo.

“É muito fácil… não vou dizer que o trabalho dele não seja importante, e ele deu um rumo à equipa do Flamengo, mas estando o clube arrumado, com bons jogadores, com uma administração responsável, fica muito mais fácil dirigir uma equipa de futebol”, sustentou o responsável pelo Desporto do Governo federal brasileiro.

Ou seja, acrescentou, “com a estrutura organizada do Flamengo”, foi possível “trazer um técnico de qualidade para que consiga chegar ao final do campeonato campeão”.

O Flamengo não é campeão brasileiro desde 2009.

O conjunto de Jorge Jesus lidera o campeonato brasileiro com oito pontos de avanço sobre o Palmeiras e com 10 sobre o Santos, depois de, no domingo, ter voltado a vencer, 45 anos depois, em casa do Athletico Paranaense.

Na Taça dos Libertadores, o Flamengo conseguiu, sob a liderança do treinador português, atingir as meias-finais da Taça Libertadores, 35 anos depois.

No início de outubro, a equipa de Jesus garantiu um empate a um golo no reduto do Grêmio, ficando muito mais perto da final daquela competição, que jogou e venceu pela única vez em 1981.