Jesualdo e Rui Faria vencem e continuam separados por quatro pontos no Qatar

O Al-Sadd, comandado por Jesualdo Ferreira, venceu hoje por 2-0 no terreno do Al Sailiya e manteve os quatro pontos de vantagem na liderança do campeonato do Qatar de futebol sobre o Al-Duhail, de Rui Faria, que também triunfou.

Na 19.ª jornada, o argelino Bounedjah, aos 18 minutos, e Afif, aos 84, fizeram os golos da formação do português Jesualdo Ferreira, na casa do quarto classificado da competição.

Com este triunfo, o Al-Sadd continua com quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Al-Duhail, de Rui Faria, que venceu por 3-1 no campo do Umm Salal, nono posicionado.