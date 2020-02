Nas Redes Jessica Athayde faz as pazes com Joana Duarte Por

As ‘moranguitas’ Jessica Athayde e Joana Duarte reataram a amizade interrompida em 2011, altura do alegado romance de Joana Duarte com o namorado de Jessica Athayde.

Amigas desde que fizeram parte do elenco da popular série ‘Morangos com Açúcar’, Jessica e Joana ‘separaram-se’ em 2011, quando surgiu o rumor de que Joana Duarte se teria envolvido com João Manzarra, que então era o namorado de Jessica, durante uma viagem em Andorra.

Foi uma ‘guerra surda’, com as atrizes a evitarem-se quando compareciam nos mesmo eventos.

Agora, Jessica Athayde deu mostras de ter perdoado Joana Duarte, voltando a comentar as fotos da amiga nas redes sociais.

Jessica teve depois um romance com Diogo Amaral, já terminado e do qual nasceu Oliver, agora com 8 meses. Joana vive na Austrália, com o namorado, Ziggy Alberts.