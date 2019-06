Jerónimo diz ser preciso conhecer nova “arrumação de forças” para falar de outra ‘geringonça’

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que será necessário aguardar pela “arrumação de forças” que sairá das eleições legislativas de 06 de outubro para depois discutir soluções governativas, como a atual ‘geringonça’.

O líder do PCP apresentou hoje as linhas gerais do programa eleitoral, na sede do partido, em Lisboa. Apesar da apresentação de hoje, o documento apenas será conhecido na totalidade em julho.

“Antes de discutirmos o futuro Governo, temos de discutir naturalmente a nova arrumação de forças que resultará das eleições de outubro”, salientou.

De acordo com o líder do PCP, este programa dirige-se “aos portugueses e não a uma futura solução de Governo”, e será “naturalmente insubstituível em qualquer política que se vá realizar no futuro”.