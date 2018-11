Motores Jenson Button garante título de Super GT no Japão Por

Jenson Button não podia ter terminado de melhor forma a sua primeira temporada no Campeonato de SuperGT no Japão, já que sagrou campeão na derradeira prova, disputada este domingo no Circuito de Motegi.

O britânico, ex-piloto da McLaren na Fórmula 1, voltou a dividir o Honda NSX GT500 # 8 do Team Kunimitsu com o japonês Naoki Yamamoto, e conseguiu resistir aos ataques do Lexus LC500 da Tom’s tripulado por Ryo Hirakawa e Nick Cassady e terminar no último lugar do pódio.

Button tornou-se no primeiro estreante a vencer o Super GT desde 2005, quando Taranosuke Takagi alcançara o mesmo feito, e juntamente com Yamamoto foram bastante regulares ao longo da temporada, apesar da estratégia adotada pela equipa do Honda com as cores da Raybrig os ter deixado à mercê de Hirakawa e Cassidy, que com eles disputavam o título.

A corrida foi ganha por outro NSX, o # 8 da ARTA, confiado a Tomoi Nojiri e Takuya Izawa, que tiveram de dar o seu melhor para baterem por menos de dois segundos o Lexus # 38 da Zent Cerumo, tripulado por Yuji Tachikawa e Hiroaki Ishiura.