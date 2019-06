Motores Jean-Eric Vergne garante primeira ‘pole’ do ano na Fórmula E em Berna Por

Jean-Eric Vergne vai partir da ‘pole position’ para a corrida de Fórmula E que mais longo se disputa no traçado urbano de Berna, na Suíça.

Numa qualificação onde António Félix da Costa garantiu apenas o 20º lugar da grelha, Vergne esteve imparável na decisiva ‘super pole’, ao bater Mitch Evans por 0,307s.

O francês da DS Techeetah efetuou uma volta ao traçado suíço em 1m18,813s, numa altura em que o público da ‘casa’ se preparava já para celebrar a ‘pole’ para Sebastien Buemi. No entanto o piloto suíço da Nissan eDams acabaria por ficar apenas com o terceiro lugar do ‘grid’, ao gastar mais 0,048s do que Evans.

O top cinco foi completado por Pascal Wehrlein, no melhor dos monolugares da Mahindra, e por Maximilian Gunther, no mais rápido dos carros da Geox Dragon. O britânico Sam Bird foi o mais lento de todos os que conseguiram passar a esta derradeira sessão de qualificação, e assim arranca para a prova de hoje à tarde apenas do sexto lugar.

Félix da Costa não conseguiu ser rápido num traçado para o qual ‘pedia’ chuva para poder ter a sua oportunidade, já que incluído no grupo 1 – o dos melhores do campeonato – acabou por não realizar um bom registo, quedando-se pelo 20º posto da tabela, a 0,527s de Vergne.

O português da BMWi Andretti não foi a única deceção, já que também Lucas di Grassi, o mais próximo rival de Jean-Eric Vergne na corrida ao título, vai largar apenas uma posição à frente, no 19º lugar da grelha. O brasileiro da Audi Sport Abt queixou-se de problemas de aderência depois de ter sido o primeiro a sair para a pista no primeiro grupo no começo da qualificação.

Resultado da qualificação

1º Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) 1m18,813s

2º Mitch Evans (Jaguar) 1m19,120s

3º Sebastien Buemi (Nissan eDams) 1m19,164s

4º Pascal Wehrlein (Mahindra) 1m19,168s

5º Maximilian Gunther (Dradon) 1m19,371s

6º Sam Bird (Virgin) 1m19,536s