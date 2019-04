Motores Jean-Eric Vergne e DS Techeetah querem reeditar êxito na Fórmula E em Paris Por

Jean-Eric Vergne e a equipa DS Techeetah deslocam-se este fim de semana a Paris dispostos a reeditar o triunfo conseguido no ano passado na prova de Fórmula E disputada na capital francesa.

A correr diante do seu público o piloto gaulês, Campeão em título, tem uma motivação extra para ser bem sucedido num traçado de 1,920 km, ‘desenhado’ em torno do túmulo de Napoleão, na zona de Les Invalides e com 14 curvas.

O carro da formação chinesa – líder no campeonato de equipas – é muito competitivo, como se viu em Roma, onde André Lotterer esteve perto de vencer, pelo que Vergne sabe que pode ser competitivo, ainda que na competição dos monolugares elétricos o equilíbrio seja a nota dominante.

“É sempre especial competir em cidades que nos dizem muito, principalmente na Fórmula E dado que corremos em centros urbanos. Com a tragédia do incêndio de Notre Dame, será uma prova ainda mais especial e emocionante para todos os presentes”, refere o piloto francês.

O êxito de 2018 é sempre uma motivação extra para Jean-Eric Vergne: “A vitória no E-Prix de Paris no ano passado é um dos momentos mais memoráveis da minha carreira desportiva, e o objetivo para este ano é, claramente, voltar a vencer na ‘nossa’ cidade”.

Para o líder da DS Techeetah a prova é especial pelo facto da equipa representar a marca DS, sediada na ‘Cidade-Luz’ e também a terra-natal do seu campeão: “Paris vai ser mais uma corrida especial para nós. Paris é a cidade natal da DS e também foi onde o Jean-Éric cresceu. Dada a nossa boa forma atual, podemos dizer que contamos com bons resultados em Paris”.

“Já tivemos dois pódios muito emotivos: o primeiro foi em Paris no ano passado, com a vitória do Jean-Éric, e o segundo foi em Sanya, no início deste ano; em ambas as ocasiões vivemos de perto as emoções de um vasto público a cantar o seu hino nacional ao mesmo tempo que nos saudava efusivamente. Confesso que é uma experiência que não me importava nada de reviver aqui em Paris”, acrescenta Mark Preston.