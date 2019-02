Motores Jari-Matti Latvala mais confiante para a Suécia Por

Depois de não ter conseguido o pódio na prova de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis, Jari-Matti Latvala sente-se mais confiante para o Rali da Suécia.

O finlandês, que ocupa o sexto lugar no campeonato, acredita que pode ser mais competitivo neste segundo evento do WRC do que foi em Monte Carlo, pois normalmente costuma sentir-se mais à vontade na neve das estradas suecas.

Latvala venceu a prova escandinava em 2017 aos comandos do Toyota Yaris WRC pelo que novo êxito lhe daria outro moral para enfrentar o resto da temporada. “Geralmente sinto-me mais à vontade na neve. Não tive bons testes no ano passado devido aos grandes nevões. A preparação do meu carro não foi ótima e não estava muito seguro neste rali. Mas os testes correram bem melhor este ano e sinto-me com a confiança que tinha em 2017”, sublinha.

Já Kris Meeke espera poder fazer um bom resultado na prova do próximo fim de semana, apesar de no ano passado ter abandonado após um acidente: “Estou impaciente por disputar o Rali da Suécia ocupando o quarto lugar no campeonato. Aproveitamos as excelentes condições aquando dos testes na Finlândia. Não tenho objetivos precisos para esta prova. Não sei bem o que esperar, pois as condições podem mudar rapidamente, seja ao nível das temperaturas, da neve e da sua qualidade ou mesmo da dureza dos bancos de neve”.