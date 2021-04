Nas Notícias Jardins decorados com pedras à beira do estádio abre controvérsia em Famalicão Por

O PS de Famalicão manifestou preocupação com as obras de reabilitação urbana junto ao Estádio Municipal de Famalicão. O munícipio utilizou pedras decorativas numa altura em que há adeptos acusados de terem arremessado pedregulhos contra adeptos de outro clube.

Esse caso remota a junho de 2020, quando quatro adeptos do Famalicão, de acordo com a acusação do Ministério Público, recentemente deduzida, arremessaram pedregulhos contra adeptos do FC Porto, após uma partida entre as duas equipas, realizado à porta fechada.

Os arguidos estão acusados da prática de um crime de arremesso de objetos ou de produtos líquidos. Acontece que, como realçou o PS de Famalicão e Calendário, as obras junto ao estádio, envolvem o uso decorativo de pedras soltas, que ficam assim ‘disponíveis’ para eventuais desacatos.

É uma situação que “merece a maior atenção e cuidado dos decisores políticos” e que está a marcar a agenda política em Famalicão, dado coincidir com a acusação dos adeptos por parte do Ministério Público.

“As obras a decorrer na Rua de S. Julião, em particular na nova rotunda, preveem um enquadramento urbanístico interessante, mas perigoso. Como é facilmente verificável, foram colocadas pedras soltas enquanto elemento estético”, alertou o PS local.

Esta força política recomenda assim que, numa atitude preventiva, o município altere o plano de obras, de forma a evitar novos incidentes como os que ocorreram em junho do ano passado.

“Sendo de difícil entendimento esta opção em qualquer outro ponto do nosso concelho, menos se entende que ocorra junto do Estádio Municipal. Esta é uma daquelas situações onde claramente mais vale prevenir que remediar”, frisou o partido.

De acordo com a acusação do Ministério Público, os arguidos, no dia 03 de junho de 2020, integraram um grupo de adeptos que no exterior do Estádio Municipal 22 de Junho, em Vila Nova de Famalicão, apoiaram o clube da casa, no decurso do jogo contra o FC Porto, a contar para a I Liga, em contexto pandémico.

No final do jogo, pelas 23h40, já na Avenida Rebelo Mesquita, em Vila Nova de Famalicão, os arguidos, juntamente com outros adeptos do Futebol Clube de Famalicão, arremessaram pedras e garrafas na direção de um grupo de adeptos do FC Porto, “sendo incentivados a fazê-lo por um dos arguidos”, ainda segundo a acusação do Ministério Público.