Motores Japonês Katsuta em oito provas do ‘Mundial’ de Ralis Por

Takamoto Katsuta irá estar em oito provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano.

O piloto japonês, protegido da Toyota, teve um primeiro ano de adaptação ao Yaris WRC alinhando em várias provas do WRC, tendo sido 10º no Rali da Alemanha.

Para além, naturalmente, de alinhar no ‘seu’ Rali do Japão, Katsuta irá disputar as quatro provas europeias do WRC, pelo que estará bastante atarefado durante 2020, fazendo uso da experiência ganha esta temporada, reforçando assim a equipa que para a próxima época conta ainda com os serviços do ex-campeão do Mundo Sebastien Ogier, do jovem finlandês Kalle Rovanpera e do britânico Elfyn Evans.

“Tenho de agradecer calorosamente à Toyota Gazoo Racing e a Tommi Makinen por esta oportunidade incrível”, comenta o piloto nipónico, que refere aind: “2020 será um novo desafio para mim. Adquiri uma boa experiência nas provas disputadas este ano, mas é uma grande coisa poder evoluir ao melhor nível num WRC”.

“Se as minhas primeiras participações num Yaris WRC foram positivas, sei que tenho ainda de melhorar a minha pilotagem e as minhas notas para subir o meu nível. Estou bastante motivado e ansioso para ver até que ponto posso progredir no próximo ano”, acrescenta Takamoto Katsuta.

Pelo lado da equipa Toyota Tommi Makinen diz que espera bastante do piloto japonês: “Takamoto já adquiriu experiência no Yaris WRC este ano, e participou no nosso último dia de testes de preparação para o Rali de Monte Carlo. Para já conhece o carro. Vimos bons tempos da sua parte no Rali da Catalunha, nomeadamente nas segundas passagens. Agora só precisa de adquirir mais experiência que ajudará a melhorar a sua consistência. Estou certo de que fará boas coisas em 2020”.