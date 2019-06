Motores Japonês Katsuta de Toyota Yaris WRC na Alemanha e na Catalunha Por

O japonês Takamoto Katsuta, que tem competido no WRC2 e que inclusivamente já venceu uma edição do Rali de Mortágua em Portugal, irá alinhar nos Ralis da Alemanha e da Catalunha aos comandos de um Toyota Yaris WRC.

Protegido da marca japonesa, o piloto nipónico de 26 anos será acompanhado por Daniel Barritt, ex co-piloto de Elfyn Evans, que o tem acompanhado nas primeiras investidas com o carro da equipa de Tommi Makinen em provas do campeonato finlandês de ralis.

Agora Katsuta vai mesmo estrear-se no Campeonato do Mundo pela equipa Toyota Gazoo Racing WRC, no Rali da Alemanha, que se disputa entre 22 e 25 de agosto, repetindo depois a experiência na Catalunha, entre 24 e 27 de outubro.

O piloto japonês tem já demonstrado o seu valor no WRC2, categoria onde conta com duas vitórias no seu currículo aos comandos de um Ford Fiesta R5, Suécia em 2018 e Chile este ano.

“Ele fez importantes progressos este ano. Para além das suas participações no WRC2 saiu-se bem no programa no campeonato finlandês de ralis, já com um Yaris WRC (vitória no SM-Itäralli). Sabemos que vão ser dois ralis difíceis para ele. Não tem qualquer experiência na Alemanha, e na Catalunha será complicado porque combina duas superfícies”, salienta Tommi Makkinen.

O chefe da equipa Toyota Gazoo Racing WRC chama a atenção que Takamoto Katsuta alinhar nos dois ralis WRC sem qualquer pressão: “Não fixamos qualquer objetivo em termos de resultado. A prioridade será acompanhá-lo na sua aprendizagem de modo que desenvolva a sua pilotagem”.

Para o próprio Katsuta há apenas a sensação de uma grande alegria pela oportunidade, sempre com o sonho de um dia ser Campeão do Mundo: “Depois de me ter estreado nos ralis há somente quatro anos que trabalho nesta ótica. Coloco-me na linha de partida com esse objetivo. Tenho ainda de conseguir muitas coisas para que este sonho se concretize, mas estou convencido que pode concretizar-se”.